Прочитайте примеры . Объясните почему для соединения предложения в них используя ...79 упражнение . помогите пожалуйста

Русский язык

Прочитайте примеры . Объясните почему для соединения предложения в них используя ...79 упражнение . помогите пожалуйста

Автор: Гость