Прочитайте примеры . Объясните почему для соединения предложения в них используя ...79 упражнение . помогите пожалуйста

Русский язык
Прочитайте примеры . Объясните почему для соединения предложения в них используя ...79 упражнение . помогите пожалуйста
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