В классе меньше 30 ребят. Половина ребят занимается английским, треть изучает испа??ский язык, восьмая часть предпочитает китайский язык. Остальные еще не определились, какой язык хотели бы изучать. Сколько ребят болтаются без ...
Математика
В классе меньше 30 ребят. Половина ребят занимается английским, треть изучает испа??ский язык, восьмая часть предпочитает китайский язык. Остальные еще не определились, какой язык хотели бы изучать. Сколько ребят болтаются без дела, пока остальные учат иностранные языки?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1/8+1/3=11/24. Все ученики это24/24. 24/24-11/24=13/24 ответ 13/24 частей учеников ничего не делали.
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