На заводе изготовили 412 мотоциклов.На складе было 854 колеса. Сколько колес осталос???
Математика
На заводе изготовили 412 мотоциклов.На складе было 854 колеса. Сколько колес осталос???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На 1 мотоцикл нужно 2 колеса 412*2=824 колеса 854-824 = 30 Ответ: 30 колес осталось
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