Пожалуйста помогите сделайте синтаксический разбор пожалуйста Печально я гляжу на наше поколение! Его грядущее иль пусто,иль темно.

Гость: Гость:

Печально я гляжу на наше поколение! (повествоват., восклицат., простое, двусоставное, распространенное. Основа- я гляжу. Печально- обстоятельство, на поколение- дополнение, наше - определение) Его грядущее иль пусто , иль темно. (повеств., невоскл., простое, двусоставное, распространенное. основа: грядущее пусто, темно)