Пожалуйста помогите сделайте синтаксический разбор пожалуйста Печально я гляжу на наше поколение! Его грядущее иль пусто,иль темно.
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Пожалуйста помогите сделайте синтаксический разбор пожалуйста Печально я гляжу на наше поколение! Его грядущее иль пусто,иль темно.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Печально я гляжу на наше поколение! (повествоват., восклицат., простое, двусоставное, распространенное. Основа- я гляжу. Печально- обстоятельство, на поколение- дополнение, наше - определение) Его грядущее иль пусто , иль темно. (повеств., невоскл., простое, двусоставное, распространенное. основа: грядущее пусто, темно)
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