Помогите пожалуйста один день в жизни крестьян

Гость: Гость:

Крестьянин должен много трудиться. Каждое утро он встает очень рано и начинает возделывать землю, которая является его кормилецей. Ему очень трудно, потому что нужно много часов работать с лопатой, граблями и другими инструментами. Ему помогают его старшие сыновья, а дочери и жена ухаживают за домашними животными: курами, коровами и другим скотом. Крестьянин должен ходить на барщину, то есть работать на феодала бесплатно. Денег за этот труд ему не платят, потому что это форма налога (барщина) . На барщине крестьянин занимается тяжелым трудом: строит мосты и иные сооружения для феодала и возделывает землю, принадлежащую феодалу. Еще он должен платить деньги церкви (десятина) , то есть отдавать одну десятую всего, что он вырастит у себя на земельном участке. Крестьянин не умеет не читать, не писать, он безграмотен. единственной формой твочества является фольклор, придуманные частушки и истории, которые передаются устно из поколения в поколения. Блин... все равно не очень получилось.. врядли это подойдет, но попробуйте переделать.. Просто закрепощение крестьян на Руси в 6 классе врядли проходят и при этом формы закрепощения на протяжении всей истории менялись. . То отменяли Юрьев день, то опять вводили.. Короче пишете про коров, хоязйство и огородничество)) Не промахнетесь)