Как понять гл и сущ как разбирать фоне-кого разбора

Русский язык
Как понять гл и сущ как разбирать фоне-кого разбора
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гл(глагол) отвечает за действие предметов. сущ( существительное) это предмет. фонетический разбор ( 1)
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