Тело массой 100г скользит по наклонной поверхности под углом 30 градусов к горизонт??. определить ускорение и вес тела если коэффициент тяжести 0.2

Физика
Тело массой 100г скользит по наклонной поверхности под углом 30 градусов к горизонт??. определить ускорение и вес тела если коэффициент тяжести 0.2
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
M*a=m*g*sina-u*m*g*cosa= a=g*(sina-u*cosa)=10*(0,5-0,2*0,866)=3,3 м/с2 Вес P=m*g*cosa=0,1*10*0,866=0,87 H
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