Тело массой 100г скользит по наклонной поверхности под углом 30 градусов к горизонт??. определить ускорение и вес тела если коэффициент тяжести 0.2

Физика

Тело массой 100г скользит по наклонной поверхности под углом 30 градусов к горизонт??. определить ускорение и вес тела если коэффициент тяжести 0.2

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