Вокруг расстилался зеленый луг с красными белыми голубыми и желтыми цветами Зада??а:Спиши расставляя знаки препинания.Составь схему предложения с однородными членами.Докажи, что эти члены предлржения являются однородными

Гость: Гость:

Вокруг расстилался зеленый луг с красными, белыми, голубыми и желтыми цветами. [= - ~ , ~ , ~ и ~ ] Красными, белыми, голубыми и жёлтыми - являются однородными определениями, так как перечисляется какие цветы есть на лугу.