Вокруг расстилался зеленый луг с красными белыми голубыми и желтыми цветами Зада??а:Спиши расставляя знаки препинания.Составь схему предложения с однородными членами.Докажи, что эти члены предлржения являются однородными
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Вокруг расстилался зеленый луг с красными белыми голубыми и желтыми цветами Зада??а:Спиши расставляя знаки препинания.Составь схему предложения с однородными членами.Докажи, что эти члены предлржения являются однородными
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вокруг расстилался зеленый луг с красными, белыми, голубыми и желтыми цветами. [= - ~ , ~ , ~ и ~ ] Красными, белыми, голубыми и жёлтыми - являются однородными определениями, так как перечисляется какие цветы есть на лугу.
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