Сопоставить цифры со словами.Помогите пожалуйста

Английский язык
Сопоставить цифры со словами.Помогите пожалуйста
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Test 1 1.F 2.E 3.I 4.M 5.B 6.J 7.A 8.K 9.O 10.L 11.N 12.G 13.D 14.H 15.C тут запуталась( может быть ошибки( как могла старалась помочь Test 2 1. 2.E 3. 4.I 5. 6.F 7. 8.L 9.N 10.B 11.M 12.J 13.D 14.A 15.C 16. 17. 18.T 19.Q 20.P
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