ПОМОГИТЕ! написать соченение 4 предложения . на тем укак я провёл осении каникулы
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ПОМОГИТЕ! написать соченение 4 предложения . на тем укак я провёл осении каникулы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я очень хорошо провел осеннии каникулы. Каждый день я выходил на прогулку . Потом я приходил домой обедал, а после я играл с друзьями. Ночью я кушал , и лажился спать. Так и проходили мои осеннии каникулы
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