Помогите номер 651 и 652 пж

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651 1) Только единица - 1, т.к. все остальные числа делятся помимо единицы ещё и сами на себя 2) 3, 7, 23, 37 - делятся только на 1 и сами на себя 3) 6, 9, 15, 28 - имеют ещё делители помимо 1 и самих себя 652 1) х = 60, 61, 62, 63, 64, 65 2) y = 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172 3) х = 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498