Помогите очень срочно. найдите скалярное произведение векторов a×b если [а]=4, [b]=корень 3 и угол (a^b) на 45
Геометрия
Помогите очень срочно. найдите скалярное произведение векторов a×b если [а]=4, [b]=корень 3 и угол (a^b) на 45
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а*b=IaI*IbI*cos(a,b)a*b=4*√3*cos30=4√3*√3/2=6
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