Стороны треугольника относятосятся как 7 : 8 : 9. Периметр треугольника равен 48см. Найдите длинну каждой стороны.
Математика
Стороны треугольника относятосятся как 7 : 8 : 9. Периметр треугольника равен 48см. Найдите длинну каждой стороны.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7x+8x+9x=48 24x=48 x=2 7*2=14 (см) - первая сторона 8*2=16 (см) - вторая сторона 9*2=18 (см) - третья сторона Ответ: 14 см, 16 см, 18 см.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Пожалуйста помогите сделайте синтаксический разбор пожалуйста Печально я гляжу на наше поколение! Его грядущее иль пусто,иль темно.
Математика
Одинаковые монеты разложили в виде равностороннего треугольника,каждая сторона ??остоит из 20монет,сколько всего использовано монет?
Геометрия
Помогите очень срочно. найдите скалярное произведение векторов a×b если [а]=4, [b]=корень 3 и угол (a^b) на 45