6 номер . Помогите . Вычислите относительную
Химия
6 номер . Помогите . Вычислите относительную
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Mr(H3PO4)=1*3+31+4*16=98 Ответ: Е
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