Помогите, тут не сложно, просто времени мало. Даю 30 баллов, пожалуйста!!

Английский язык
Помогите, тут не сложно, просто времени мало. Даю 30 баллов, пожалуйста!!
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Автор: Гость
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Гость:
Вы же это в школе проходили, раз легко сам(а) переведи
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