Автобус проехал расстояние 480км за 8ч.за сколько времени

Математика
Автобус проехал расстояние 480км за 8ч.за сколько времени
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
480 : 8 = 60 км/ч скорость а что там дальше с условием?
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