В городе 100 зоомагазинов. Это в 4 раза меньше, чем супермаркетов. Сколько всего зоомагазинов и супермаркетов в городе?

Математика

В городе 100 зоомагазинов. Это в 4 раза меньше, чем супермаркетов. Сколько всего зоомагазинов и супермаркетов в городе?

Автор: Гость