В городе 100 зоомагазинов. Это в 4 раза меньше, чем супермаркетов. Сколько всего зоомагазинов и супермаркетов в городе?
Математика
В городе 100 зоомагазинов. Это в 4 раза меньше, чем супермаркетов. Сколько всего зоомагазинов и супермаркетов в городе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 100*4=400 супермактов 2) 100+400=500 - всего
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