Опишите внешность Елены Летучей так чтоб в классе её узнали.По схеме: 1)рост. 2)ли??о. 3)руки. 4)одежда. 5)манера держаться. 6)манера общаться.
Русский язык
Опишите внешность Елены Летучей так чтоб в классе её узнали.По схеме: 1)рост. 2)ли??о. 3)руки. 4)одежда. 5)манера держаться. 6)манера общаться.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)178 см 2)красная помада,овальное лицо,красивые ресницы 3)белые перчатки на руках,любит проверять пыль, 4)как правило пальто и халаты 5) вежливое и культурное и можно сказть что ведет передачу на телеканале "Пятница"
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Поставьте следующие предложения в вопросительную и отрицательную формы 1) He opened the window before classes. 2) Ann translated a lot of foreign l...
Русский язык
Прочитайте примеры . Объясните почему для соединения предложения в них используя ...79 упражнение . помогите пожалуйста
Математика
В городе 100 зоомагазинов. Это в 4 раза меньше, чем супермаркетов. Сколько всего зоомагазинов и супермаркетов в городе?