Опишите внешность Елены Летучей так чтоб в классе её узнали.По схеме: 1)рост. 2)ли??о. 3)руки. 4)одежда. 5)манера держаться. 6)манера общаться.

Гость: Гость:

1)178 см 2)красная помада,овальное лицо,красивые ресницы 3)белые перчатки на руках,любит проверять пыль, 4)как правило пальто и халаты 5) вежливое и культурное и можно сказть что ведет передачу на телеканале "Пятница"