Помогите, пожалуйста!!! Варианты д,е,ж,з!!!!
Математика
Помогите, пожалуйста!!! Варианты д,е,ж,з!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
д) (3 1/14 - 2 5/21) * (2,7 - 2,1)1) 3 1/14 - 2 5/21 = 43/14 - 47/21 = 129/42 - 94/42 = 35/422) 2,7 - 2,1 = 0,63) 35/42 * 0,6 = 35/42 * 6/10 = 35/42 * 3/5 = 7/14 = 1/2=================================================е) (4 13/18 - 3 7/9) * (1/2 - 4/17)1) 4 13/18 - 3 7/9 = 85/18 - 34/9 = 85/18 - 68/18 = 17/182) 1/2 - 4/17 = 17/34 - 8/34 = 9/343) 17/18 * 9/34 = 1/4=======================================ж) 7/11 * ((3/7)^2 + 5/7)1) (3/7)^2 = 3^2/7^2=9/492) 9/49 + 5/7 = 9/49 + 35/49 = 44/493) 7/11 * 44/49 = 4/7=======================================з) (7/12 - 3/16 - 5/24) + (1/4)^21) 7/12 - 3/16 - 5/24 = 28/48 - 9/48 - 10/48 = 9/48 = 3/162) (1/4)^2 = 1^2/4^2 = 1/163) 3/16 + 1/16 = 4/16 = 1/4
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