Сколько треугольников в фигуре, изображенной на рисунке? запиши их обозначения

Математика
Сколько треугольников в фигуре, изображенной на рисунке? запиши их обозначения
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6 треугольников, а обозачения как понять ?
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