Одной птице необходимо для питания 120000 хищных насекомых которым нужно столько же и ещё столько растительноядных насекомых.А растительноядным нужно на 2760000 больше растений чем их самих.Сколько растений им требуется ?

Математика

Одной птице необходимо для питания 120000 хищных насекомых которым нужно столько же и ещё столько растительноядных насекомых.А растительноядным нужно на 2760000 больше растений чем их самих.Сколько растений им требуется ?

Автор: Гость