Одной птице необходимо для питания 120000 хищных насекомых которым нужно столько же и ещё столько растительноядных насекомых.А растительноядным нужно на 2760000 больше растений чем их самих.Сколько растений им требуется ?
Математика
Одной птице необходимо для питания 120000 хищных насекомых которым нужно столько же и ещё столько растительноядных насекомых.А растительноядным нужно на 2760000 больше растений чем их самих.Сколько растений им требуется ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
120000*2=240000- нужно растительноядных насекомых хищным насекомым 240000+2760000=3000000 растений потребуеться
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