ОДНОКОРЕННЫЕ СЛОВА ДЛЯ СЛОВ:ХОД,ЗИМА,СПЕШИТЬ,БЕГ,БОЛЬНИЦА,СМЕШНОЙ,РАСПЕВАТЬ,СОСН??,СВЕЖЕСТЬ????????ПОМОГИТЕ....ПЛИИИИЗ...
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ОДНОКОРЕННЫЕ СЛОВА ДЛЯ СЛОВ:ХОД,ЗИМА,СПЕШИТЬ,БЕГ,БОЛЬНИЦА,СМЕШНОЙ,РАСПЕВАТЬ,СОСН??,СВЕЖЕСТЬ????????ПОМОГИТЕ....ПЛИИИИЗ...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ход - ходить. Зима - зимний. Бег - беглый. Больница - боль. Смешной - смех. Распевать - певчий. Сосна - сосновый. Свежесть - освежать.
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