Однокоренные слова к слову друг
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Однокоренные слова к слову друг
Ответ(ы) на вопрос:
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Дружеский, дружелюбный, друзья, дружить, дружный, недруг, дружище, подруга, подружка, сдружиться, содружество, дружелюбие, содружественный, друзья, подружиться, дружинник, дружок, дружба, дружка
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