Однокоренных слов платье, платный, расплата, платьишко, выплатить, зарплата, платьице
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Однокоренных слов платье, платный, расплата, платьишко, выплатить, зарплата, платьице
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Платье, платишко, платице. Зарплата, расплата, и т.д.
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