Одновременно из двух сел ,расстояние между которыми равно 24 км .отправились в путь навстречу друг другу велосипедист и пешеход.Через 1,5 ч они встретились.Определите скорость каждого из них ,если известно что скорость велосипе...
Математика
Одновременно из двух сел ,расстояние между которыми равно 24 км .отправились в путь навстречу друг другу велосипедист и пешеход.Через 1,5 ч они встретились.Определите скорость каждого из них ,если известно что скорость велосипедиста больше скорости пешехода в 3 раза ТОЛЬКО НЕ УРАВНЕНИЕМ
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