Оформление задачи миша нашел 9 грибов .из них 2 подосиновика 1 белый остальные лиси??ки сколькло лисичек
Математика
Оформление задачи миша нашел 9 грибов .из них 2 подосиновика 1 белый остальные лиси??ки сколькло лисичек
Ответ(ы):
Гость:
1) 2-1=3(гр.) подосиновиков и белых. 2) 9-3=6(гр.) лисичек. Ответ:6 лисичек.
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