Охарактерезуйте основные источники информации о товарах
Технология
Охарактерезуйте основные источники информации о товарах
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
это совокупность сведений, которые позволяют судить о качестве товаров, их хранении, безопасности эксплуатации или употребления.
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