Подскажите пожалуйста как поделить пример 361 в 15 степени : (19 в 5 степени) в 7 степени * (19 в 3 степени) в 4 степени и объясните как вы это зделали

Математика

Подскажите пожалуйста как поделить пример 361 в 15 степени : (19 в 5 степени) в 7 степени * (19 в 3 степени) в 4 степени и объясните как вы это зделали

Автор: Гость