Подскажите пожалуйста как поделить пример 361 в 15 степени : (19 в 5 степени) в 7 степени * (19 в 3 степени) в 4 степени и объясните как вы это зделали
Математика
Подскажите пожалуйста как поделить пример 361 в 15 степени : (19 в 5 степени) в 7 степени * (19 в 3 степени) в 4 степени и объясните как вы это зделали
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(361¹⁵/(19⁵)⁷)·( 19³)⁴ Так как 361=19² и так как при возведении степеней показатели перемножаются, при делении отнимаются и при умножении складываются получаем: 361¹⁵/(19⁵)⁷·( 19³)⁴= (19²)¹⁵/(19⁵)⁷·( 19³)⁴= (19³⁰/(19³⁵)·19¹²= =19⁻⁵·19¹²=19⁷
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