2 пословицы на тему добро В чем смысл этих пословиц
Литература
2 пословицы на тему добро В чем смысл этих пословиц
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С добрым жить хорошо. Худо тому кто добра не делает никому. Я надеюсь ты поймёшь в чём смысл. Тут всё очень просто. Надеюсь помогла, пока♥♥♥
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Помогите пожалуйста правельно и без ошибочно перевести текст на английский язык. Очень срочно нужно сделать. Косуля парнокопытное животное. Она ...
Химия
Металлические свойства усиливаются в ряду :а) Be-Mg-Ca-Zn б)Be-Ca-Sr-Ba в)Mg-Sr-Cd-Ba г)Ca-Zn-Sr-Cd?
Литература