Помогите пожалуйста правельно и без ошибочно перевести текст на английский язык. Очень срочно нужно сделать. Косуля парнокопытное животное. Она обитает в лесах. Питается большим количеством травы, побегами кустарников и дерев...
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Помогите пожалуйста правельно и без ошибочно перевести текст на английский язык. Очень срочно нужно сделать. Косуля парнокопытное животное. Она обитает в лесах. Питается большим количеством травы, побегами кустарников и деревьев. Косуля является некрупным изящным оленем с коротким туловищем, у которого задняя часть более толстая и высокая, чем передняя. Передние ноги короче задних. В зимнее время туловище животного серое или серовато-бурое, иногда серовато-рыжее. Окраска в задней части спины переходит в коричнево-бурую. Книзу окрас туловища светлеет до желтовато-кремового. Хвост небольшой , светло-рыжеватый или белый. Конечности книзу постепенно рыжеют. Маленькие касули очень любопытные и еще совсем не чего не понимают в отличии от взрослых. У маленьких косулят пятнистая окраска, благодаря чему они легко маскируются среди летней растительности и листвы. В возрасте 2-3 месяцев окраска детенышей темнеет, становится буровато-рыжей. Пятнистость по мере отрастания рыжего меха бледнеет и постепенно исчезает.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Roe deer is a cloven-hoofed animal. She lives in the woods. Eats large quantities of grasses, shoots of shrubs and trees. ROE deer is a small graceful deer with a short trunk, which rear portion is thicker and higher than the front. Forelegs shorter than hind. In winter, the trunk of the animal is grey or greyish-brown, sometimes grayish-red. Colouring in the back of the back goes to brown. The bottom color of the body fades to yellowish-cream. The tail is small , light-reddish or white. Limbs down gradually rigaut.Little kasuli very curious and still do not do not understand, unlike adults. Little will cosulet spotty coloration, so they are well camouflaged among the summer vegetation and foliage. At the age of 2-3 months, the cubs color darkens, becomes brownish-red. Spotting as regrowth of red fur turns pale and fades.
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