Помогите пожалуйста правельно и без ошибочно перевести текст на английский язык. Очень срочно нужно сделать. Косуля парнокопытное животное. Она обитает в лесах. Питается большим количеством травы, побегами кустарников и дерев...

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Помогите пожалуйста правельно и без ошибочно перевести текст на английский язык. Очень срочно нужно сделать. Косуля парнокопытное животное. Она обитает в лесах. Питается большим количеством травы, побегами кустарников и деревьев. Косуля является некрупным изящным оленем с коротким туловищем, у которого задняя часть более толстая и высокая, чем передняя. Передние ноги короче задних. В зимнее время туловище животного серое или серовато-бурое, иногда серовато-рыжее. Окраска в задней части спины переходит в коричнево-бурую. Книзу окрас туловища светлеет до желтовато-кремового. Хвост небольшой , светло-рыжеватый или белый. Конечности книзу постепенно рыжеют. Маленькие касули очень любопытные и еще совсем не чего не понимают в отличии от взрослых. У маленьких косулят пятнистая окраска, благодаря чему они легко маскируются среди летней растительности и листвы. В возрасте 2-3 месяцев окраска детенышей темнеет, становится буровато-рыжей. Пятнистость по мере отрастания рыжего меха бледнеет и постепенно исчезает.

Автор: Гость