Помогите))) разобрать слово как часть речи: Развесил

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Помогите))) разобрать слово как часть речи: Развесил
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Начальная форма: РАЗВЕСИТЬ Часть речи: глагол в личной форме Грамматика: единственное число, мужской род,  прошедшее время, совершенный вид Формы: развесить, развесил, развесила, развесило, развесили, развешу, развесим, развесишь, развесите, развесит, развесят, развесив, развесивши, развесимте, развесь и т. д.
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