Помогите))) разобрать слово как часть речи: Развесил

Гость: Гость:

Начальная форма: РАЗВЕСИТЬ Часть речи: глагол в личной форме Грамматика: единственное число, мужской род, прошедшее время, совершенный вид Формы: развесить, развесил, развесила, развесило, развесили, развешу, развесим, развесишь, развесите, развесит, развесят, развесив, развесивши, развесимте, развесь и т. д.