Найдите координаты точек пересимение прямых y=3-x и y=2x
Алгебра
Найдите координаты точек пересимение прямых y=3-x и y=2x
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3-х=2х 3=3х х=1 у=3-1=2 А(1;2) КООРДИНАТЫ ТОЧКИ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ
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