Охарактеризуйте движение: вид движения, начальная скорость, скорость в данный момент времени,ускорение, время движения. Запишите уравнения зависимости x (t).

Физика
Охарактеризуйте движение: вид движения, начальная скорость, скорость в данный момент времени,ускорение, время движения. Запишите уравнения зависимости x (t).
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Гость:
Перемещение или движение кого нибудь или чего нибудь в определённом порядке
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