Охарактеризуйте хозяйственную жизнь в англии 17 век
История
Охарактеризуйте хозяйственную жизнь в англии 17 век
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Смута привела Россию к полному экономическому краху. Не сразу установилась и политическая стабильность, система управления в центре и на местах была разрушена.К середине столетия хозяйственная разруха, принесенная Смутой, была преодолена. Экономическое развитие России в XVII в. характеризуется рядом новых явлений в хозяйственной жизни. Ремесло постепенно перерастало в мелкотоварное производство. Все больше изделий производилось не на заказ, а для рынка, происходила экономическая специализация отдельных регионов. Под конец века сложились предпосылки для Петровских реформ,очень сильно продвинувших развитие России.
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