Охарактеризуйте строение систем органов,которые появляются у кольчатых червей,Н??ПИШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА-БУДУ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРНА,7 класс

Биология
Охарактеризуйте строение систем органов,которые появляются у кольчатых червей,Н??ПИШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА-БУДУ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРНА,7 класс
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 Вторичная полость тела (целом), замкнутая кровеносная система 2 тонкая кутикула, кожный эпителий, кольцевые и продольные мышцы. Защита, передвижение. 3 Целом заполнен жидкостью, давление которой поддерживает форму тела и служит опорой при передвижении, то есть целом служит гидроскелетом. Целомическая жидкость переносит питательные вещества, накопляет и выводит наружу вредные для организма вещества, а также выводит половые продукты . 4 При помощи параподий. Червь загребает параподиями спереди назад, цепляясь за неровности субстрата 5 Кровеносная система замкнутая. Имеются два главных сосуда - спинной и брюшной. Они соединяются полукольцевыми сосудами. Сердца нет, а движение крови обеспечивается сокращениями стенок спинного сосуда, в котором кровь идет сзади наперед, в брюшном- спереди назад. Нервная система состоит из парных надглоточных, или мозговых, узлов, парного брюшного нервного ствола и нервов, отходящих от них. 6)У бродячих многощетинковых имеются глаза, органы осязания и химического чувства, органы равновесия. У паразитических круглых червей - органы осязания и обоняния.
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