Охарактеризуйте важнейшие цели стран участниц 30 летней войны история. 7 класс Евр??па. помогите пожалуйста
История
Охарактеризуйте важнейшие цели стран участниц 30 летней войны история. 7 класс Евр??па. помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Они хотели что бы страна стала не зависимой от всех важных людей . война вообще началась когда умер король . И все боролись за власть . но все таки на место короля встал лжедмитрий который объявил себя ранее умершего дмитрия вот так)
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