Окна, расположенные на центральной башне церкви, построенной в готическом стиле, ??меют форму показано на рисунке. Воспроизведите рисунок задав ширину окна самостоятельно.

Математика
Окна, расположенные на центральной башне церкви, построенной в готическом стиле, ??меют форму показано на рисунке. Воспроизведите рисунок задав ширину окна самостоятельно.
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Гость:
Просто рисуй их с картинки не измеряя
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