Округлить число 928,6054 а) до сотен б)до десятков в)до единиц г)до десятых д)до сотых е)до тысячных

Математика
Округлить число 928,6054 а) до сотен б)до десятков в)до единиц г)до десятых д)до сотых е)до тысячных
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
А 9 Б 92 В 928 Г 928,6 Д 928,6 Е 928,65
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