Помогите, объясните, как решить?
Математика
Помогите, объясните, как решить?
Ответ(ы):
Гость:
Ответ 32% если взять длину 4 см и увеличить ее на 20% получим 0.8 см и длина станет 4.8 ширину возьмем 2 см увеличим на 10 % получим 0.2 см и длина станет 2.2. найдем площади 1 равна 8 см , а вторая 10.56 см 8-100% 10.56- х % составим пропорцию 8х=10,56*100 8х=1056 х=1056:8 х=132 значит увеличение произошло на 32 %
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