Периметр равен 24см то площадь чему равна
Математика
Периметр равен 24см то площадь чему равна
Ответ(ы):
Гость:
Если о квадрате, то Ркв. = 4а = 24, из этого следует, что 1 сторона = 24:4=6 см Sкв. = а^2= 6^2= 36 см^2
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