Какая из функций государства является , по вашему мнению самой важной? Объясните почему
Обществознание
Какая из функций государства является , по вашему мнению самой важной? Объясните почему
Ответ(ы):
Гость:
Исполнительная, т. к. это лицо государства
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