Какая из функций государства является , по вашему мнению самой важной? Объясните почему

Обществознание
Какая из функций государства является , по вашему мнению самой важной? Объясните почему
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Исполнительная, т. к. это лицо государства
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
В результате присоединения Северного Кавказа к России на территории Дагестана и ??ечни а) было покончено с работорговлей б) устанавливалось кре...
Ответить
Алгебра
А)(2х-4)во второй степени б)(2х+у в 5 степени )во второй
Ответить
Математика
Жук носорог ползет по дорожке со скоростью 54 сантиметров в минуту какое расстояние Он попался за 6 минут
Ответить
Русский язык
Составить предложения 1 с существительными и разбор существительного помогите пожалуйста
Ответить
Английский язык
Помогите написать эссе на английском на тему"что лучше,тратить деньги на освоение космоса или на земные проблемы?"
Ответить