А)(2х-4)во второй степени б)(2х+у в 5 степени )во второй
Алгебра
А)(2х-4)во второй степени б)(2х+у в 5 степени )во второй
Ответ(ы):
Гость:
А) 4x^2 - 8x + 16 б) 4x^2 + 4xy^5 + y^10 Вроде бы так, надеюсь помогла_)
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