Составить предложения 1 с существительными и разбор существительного помогите пожалуйста

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Моя мама показывает мне как правильно вязать на спицах и на крючке. спицах-сущ,н.ф(спицы),нариц неодуш пред.пад. мн.ч дополнение крючке-сущ ,н.ф.(крючок) нариц,неодуш м.р 2 скл пред.пад ед.ч. дополнение