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Реши уравнение: −19−16x=221+4x
Алгебра
Реши уравнение: −19−16x=221+4x
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
-19-16x=221+4x -240-20x -20x=240 x=-120
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