В результате присоединения Северного Кавказа к России на территории Дагестана и ??ечни а) было покончено с работорговлей б) устанавливалось крепостное право в) усилились междоусобные войны племён г) коренное население было ...
История
В результате присоединения Северного Кавказа к России на территории Дагестана и ??ечни а) было покончено с работорговлей б) устанавливалось крепостное право в) усилились междоусобные войны племён г) коренное население было вынуждено принять православие
Ответ(ы):
Гость:
Работорговля была одной из проблем Северного Кавказа.Отголоски её встречаются и в наше время, в виде похищений людей за выкуп или для работы. С приходом русских с масштабной работорговлей было покончено.
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