Европейцы узнали вкус картофеля 400 лет назад.В Россию картофель был завезён в 1700г.??колько лет знакомы россияне с этим растением

Математика

Европейцы узнали вкус картофеля 400 лет назад.В Россию картофель был завезён в 1700г.??колько лет знакомы россияне с этим растением

Автор: Гость