Европейцы узнали вкус картофеля 400 лет назад.В Россию картофель был завезён в 1700г.??колько лет знакомы россияне с этим растением

Математика
Европейцы узнали вкус картофеля 400 лет назад.В Россию картофель был завезён в 1700г.??колько лет знакомы россияне с этим растением
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
316 лет россияне знакомы с этим растением
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