Ребята на лодке проплыли по течению 350 метров за 7 минут.Сколько времени им понадобится,чтобы вернуться обратно,если скорость течения 2 км в час

Математика

Ребята на лодке проплыли по течению 350 метров за 7 минут.Сколько времени им понадобится,чтобы вернуться обратно,если скорость течения 2 км в час

Автор: Гость