Ребята на лодке проплыли по течению 350 метров за 7 минут.Сколько времени им понадобится,чтобы вернуться обратно,если скорость течения 2 км в час
Математика
Ребята на лодке проплыли по течению 350 метров за 7 минут.Сколько времени им понадобится,чтобы вернуться обратно,если скорость течения 2 км в час
Ответ(ы):
Гость:
350 7 = 50 м мин - скорость лодки по течению 50 - 2 = 48 ммин - скорость лодки своя 48 - 2 = 46 ммин - ск. против течения 350 46 = 7.6 мин понадобится на обратный путь.( ответ приблизительный)
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