Округлить число до десятых 8,174 ответы
Математика
Округлить число до десятых 8,174 ответы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8.2 т.к десятые это первое число после , а округляется оно по второму после , если оно больше 5 то в большую сторону , меньше - в меньшую, а если ровно - не округляется
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
На систему, состоящую из двух одинаковых поляроидов, у которых угол между оптичес??ими осями составляет 45°, нормально падает естественный свет. На...
Русский язык
Геометрия
Русский язык