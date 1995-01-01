Округлите число 1995 а)до десятых ,б)до сотых , в)до тысячных, г) до единиц ,д)до десятк??в, е) до сотен... НЕ СПИСЫВАЮ У ДРУГИХ И НАПИСАТЬ КАК ВЫ ЭТО РЕШИЛИ..
Математика
Округлите число 1995 а)до десятых ,б)до сотых , в)до тысячных, г) до единиц ,д)до десятк??в, е) до сотен... НЕ СПИСЫВАЮ У ДРУГИХ И НАПИСАТЬ КАК ВЫ ЭТО РЕШИЛИ..
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1995,0 1995,00 1995,000 1995 2000 2000 тогда вроде так
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