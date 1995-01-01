Округлите число 1995 а)до десятых ,б)до сотых , в)до тысячных, г) до единиц ,д)до десятк??в, е) до сотен... НЕ СПИСЫВАЮ У ДРУГИХ И НАПИСАТЬ КАК ВЫ ЭТО РЕШИЛИ..

Математика

Округлите число 1995 а)до десятых ,б)до сотых , в)до тысячных, г) до единиц ,д)до десятк??в, е) до сотен... НЕ СПИСЫВАЮ У ДРУГИХ И НАПИСАТЬ КАК ВЫ ЭТО РЕШИЛИ..

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