Незнайке нужно пройти маршрут от Солнечного города до деревни Ягодное через посё??ок Синегорье. От Солнечного города до Синегорье 24 11/29 км, а от Синегорье до Ягодного на 12 18/29 км больше. За первый день Незнайка прошёл 16 ...
Математика
Незнайке нужно пройти маршрут от Солнечного города до деревни Ягодное через посё??ок Синегорье. От Солнечного города до Синегорье 24 11/29 км, а от Синегорье до Ягодного на 12 18/29 км больше. За первый день Незнайка прошёл 16 13/29 км. Сколько километров осталось ему пройти?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 29+13+16=58 км 2)29+18+12=59 км 3) 59-58=1 км Відповідь: нада проїхати 1 км
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