Незнайке нужно пройти маршрут от Солнечного города до деревни Ягодное через посё??ок Синегорье. От Солнечного города до Синегорье 24 11/29 км, а от Синегорье до Ягодного на 12 18/29 км больше. За первый день Незнайка прошёл 16 ...

Математика

Незнайке нужно пройти маршрут от Солнечного города до деревни Ягодное через посё??ок Синегорье. От Солнечного города до Синегорье 24 11/29 км, а от Синегорье до Ягодного на 12 18/29 км больше. За первый день Незнайка прошёл 16 13/29 км. Сколько километров осталось ему пройти?

Автор: Гость